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18.11.2026 06:37:00
Best stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Best hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1.85 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Best noch ein Gewinn pro Aktie von 0.730 PLN in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 172.6 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154.0 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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