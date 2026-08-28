Best Buy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Best Buy lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.870 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Best Buy mit einem Umsatz von insgesamt 9.78 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3.61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch