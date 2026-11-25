Best Buy lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Best Buy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.660 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 10.24 Milliarden USD gegenüber 9.67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch