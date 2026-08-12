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12.08.2026 06:37:00
BEST BRIDAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
BEST BRIDAL hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS belief sich auf 30.76 JPY gegenüber 86.64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BEST BRIDAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 17.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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