BEST BRIDAL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BEST BRIDAL hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.49 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -9.220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10.75 Prozent auf 17.02 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch