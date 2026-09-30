Besra Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Besra Gold hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -0.01 AUD. Ein Jahr zuvor waren -0.050 AUD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.050 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Besra Gold ein EPS von -0.140 AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch