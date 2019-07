Beschäftigungszuwachs am Bau hält im ersten Halbjahr an

BERLIN (Dow Jones)--Nach der monatlichen Konjunkturumfrage des Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) hält der Beschäftigungszuwachs in seinen Mitgliedsunternehmen auch zum Ende des ersten Halbjahres 2019 weiter an. "Es gelingt den Unternehmen insgesamt, weiter Beschäftigte hinzuzugewinnen, wenngleich nicht in dem Masse, wie sie Arbeitskräfte suchen", erklärte der ZDB. "Die ganz überwiegende Anzahl der Unternehmen hält den Beschäftigtenstand." Meldungen über einen rückläufigen Beschäftigtenstand blieben faktisch aus.

Ihre Geschäftslage schätzen die Unternehmen den Angaben zufolge in allen Bausparten weiter als "befriedigend" oder "gut" ein. Eine günstigere Beurteilung zum Vormonat komme aus dem Strassen- und Tiefbau. In diesem Bereich habe auch die Bautätigkeit zugelegt, während sie in den anderen Sparten auf unverändert hohem Niveau verbleibe. Im Tiefbau habe die Geräteauslastung nun auch die 80-Prozent-Marke erreicht. Im Hochbau gehe der Wert nun sogar etwas über diese Marke. Die Auftragsbestände liegen den Angaben zufolge im Hochbau bei über vier Monaten und im Tiefbau bei gut 3,5 Monaten. Die Investitionstätigkeit bleibe angesichts der nachhaltigen Auftragslage auf hohem Niveau und sei vorrangig auf Ersatzbeschaffungen ausgerichtet.

