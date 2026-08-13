Beryl Drugs verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Beryl Drugs präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.44 INR, nach 0.040 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56.45 Prozent auf 75.7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch