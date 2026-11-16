Berto Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Berto Acquisition präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berto Acquisition 0.080 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.ch