Berto Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Berto Acquisition hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berto Acquisition noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch