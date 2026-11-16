Berto Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Berto Acquisition liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Berto Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch