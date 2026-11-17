GÜTERSLOH (awp international) - Der Medienkonzern Bertelsmann hat in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,9 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Gütersloh mitteilte. Das ist nach Konzernangaben ein Höchstwert für die ersten neun Monate eines Jahres.

Zum Wachstum trugen unter anderem das Buchgeschäft mit Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG und der Dienstleister Arvato sowie die Bildungssparte Bertelsmann Education Group und Bertelsmann Investments bei. Auch ohne die Effekte von Firmenübernahmen und Wechselkursschwankungen legte der Umsatz um 6,4 Prozent zu.

"Mit einem organischen Umsatzwachstum von 6,4 Prozent haben wir uns in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld gut geschlagen", sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe.

Mehr Streaming-Abos, weniger Fernsehwerbung

Bei der zu Bertelsmann gehörenden RTL Group wächst das Streaming-Geschäft weiter, während die Einnahmen aus klassischer Fernsehwerbung zurückgehen. Während immer mehr Menschen für Streaming-Angebote bezahlen, steht die klassische Fernsehwerbung weiter unter Druck.

Die RTL Group, zu der unter anderem RTL, Vox und der Streamingdienst RTL+ gehören, steigerte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten um gut 15 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Dazu trug auch die Übernahme des Bezahlsenders Sky Deutschland im Juni bei. Organisch, also ohne Übernahmen und Wechselkurseffekte, legte der Umsatz nur um 1,6 Prozent zu.

Im Streaming-Geschäft stiegen die Einnahmen um knapp 28 Prozent auf 449 Millionen Euro. Die Zahl der bezahlten Abonnements bei RTL+ und dem französischen Dienst M6+ erhöhte sich innerhalb eines Jahres von 7,6 auf 9 Millionen. Damit hat die RTL Group ihr Ziel für das Gesamtjahr bereits erreicht. Die Einnahmen aus klassischer Fernsehwerbung gingen dagegen in den ersten neun Monaten um 5,2 Prozent zurück.

Bertelsmann setzt auf Übernahmen

Der Mutterkonzern Bertelsmann hält an seinen Jahreszielen fest und erwartet weiterhin ein starkes Umsatzwachstum. Für den Ausbau seiner Geschäfte investiert Bertelsmann Milliarden im Rahmen seiner sogenannten Boost-Strategie.

Allein in diesem Jahr flossen nach Konzernangaben bislang rund drei Milliarden Euro in die Boost-Strategie. Dazu gehören neben der Übernahme von Sky Deutschland auch der Zusammenschluss des Musikunternehmens BMG mit dem US-Musikunternehmen Concord.

Bertelsmann-Chef Rabe erwartet, dass der Konzern durch die jüngsten Zusammenschlüsse sowie die vereinbarte Fusion von Afya und YDUQS im brasilianischen Bildungsmarkt künftig auf einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro kommt. Der erwartete Umsatzanstieg geht damit zu einem grossen Teil auf Zusammenschlüsse zurück. Der Vollzug der Fusion in Brasilien ist für das zweite Halbjahr 2027 vorgesehen. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr 2025 erzielte Bertelsmann einen Umsatz von rund 19 Milliarden Euro.

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