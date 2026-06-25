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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Analyse im Blick 25.06.2026 15:34:44

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman hat sich das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Mercedes-Benz Group
41.24 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Stephen Reitman beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickle. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die von steigender Bedeutung seien in Zeiten geopolitisch erhöhter Risiken. China habe die Lage bei kritischen Rohstoffen und der Batterie-Wertschöpfungskette unter Kontrolle.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:18 Uhr 0.5 Prozent auf 44.62 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 36.73 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 555’727 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 20.5 Prozent nach unten. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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