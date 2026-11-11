Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Bartlomiej Kubicki sieht die Essener nach den Neunmonatszahlen und der Telefonkonferenz weiter als einen seiner Favoriten im attraktiven Anlagethema Stromnetze. Das Management habe sehr optimistische Signale gesendet, was die Investitionsperspektiven in Energieinfrastruktur in Deutschland angehe, schrieb Kubicki am Mittwoch.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:18 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.5 Prozent auf 18.87 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 7.08 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2’008’474 EON SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 20.5 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte EON SE am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC



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