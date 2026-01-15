Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse im Fokus 15.01.2026 09:45:04

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

ABB
61.16 CHF 1.32%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Market-Perform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Grossbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.5 Prozent auf 61.12 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 1.83 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 200’014 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 3.2 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 29.01.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

