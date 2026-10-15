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Aktie im Blick 15.10.2026 13:07:44

Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Siemens
246.90 CHF -4.32%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie musste um 12:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2.8 Prozent auf 267.25 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 23.48 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 353’123 Siemens-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 14.1 Prozent nach oben. Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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