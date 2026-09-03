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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Einstufung im Blick 03.09.2026 10:58:44

Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Siemens-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Varun Govindaraj einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Siemens
253.06 CHF -1.69%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Mit einem Kurs von 273.75 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel um 10:42 Uhr kaum verändert. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20.55 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105’955 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 16.9 Prozent aufwärts. Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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