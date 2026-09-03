Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Mit einem Kurs von 273.75 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel um 10:42 Uhr kaum verändert. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 20.55 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 105’955 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 16.9 Prozent aufwärts. Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.