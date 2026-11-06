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06.11.2026 10:19:44
Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat sich intensiv mit dem Continental-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Top-Empfehlung liefere gute Ergebnisse, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Er bleibt weiterhin optimistisch für den Reifensektor, mit Continental als Favoriten.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:03 Uhr verlor das Papier 0.4 Prozent auf 70.48 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 16.35 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 26’485 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Continental-Aktie um 8.3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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