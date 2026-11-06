Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Seine Top-Empfehlung liefere gute Ergebnisse, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Er bleibt weiterhin optimistisch für den Reifensektor, mit Continental als Favoriten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:03 Uhr verlor das Papier 0.4 Prozent auf 70.48 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 16.35 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 26’485 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Continental-Aktie um 8.3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 23:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.