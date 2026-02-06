BMW Aktie 324410 / DE0005190003
06.02.2026 17:34:45
Bernstein Research verleiht BMW-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Die BMW-Aktie wurde von Bernstein Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Treasury- und IR-Chef Stefan Richmann habe seine Botschaften klar und deutlich kommuniziert, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Schwerpunkt der Ausführungen habe auf den Selbsthilfemassnahmen des Autobauers gelegen, um den schwierigen Rahmenbedingungen der Branche entgegenzuwirken.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse
Die BMW-Aktie musste um 17:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.6 Prozent auf 88.38 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 30.12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 502’026 Stück. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 5.1 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 12.03.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
