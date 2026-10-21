Bernstein Research verleiht adidas-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen übertroffen und dank der Rückerstattung von US-Zöllen ein rekordhohes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Unter anderem deswegen habe Adidas auch das Gewinnziel für 2026 erhöht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2.3 Prozent auf 161.75 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 51.47 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 241’200 Stück gehandelt. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 2.5 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:46 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.