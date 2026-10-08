Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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08.10.2026 09:45:05
Bernstein Research: Underperform-Note für Givaudan-Aktie
Die detaillierte Analyse des Givaudan-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Victoria Nice durchgeführt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Hersteller von Lebensmittelzusätzen profitierten von Innovationen und einer zunehmenden Marktfragmentierung in den Kundenbranchen, egal welcher Kunde am Ende gewinne, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das führe zu einem Wachstum des Zusatzstoffe-Sektors über dem der Endmärkte.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Givaudan-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Givaudan befand sich um 09:28 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1.0 Prozent auf 3’384.00 CHF ab. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 14.72 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 420 Givaudan-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 10.5 Prozent zu Buche. Givaudan dürfte schätzungsweise am 22.01.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 14:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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