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Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

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Experten-Analyse 08.09.2026 16:04:44

Bernstein Research: Outperform-Note für Scout24-Aktie

Bernstein Research: Outperform-Note für Scout24-Aktie

Bernstein Research hat eine sorgfältige Analyse der Scout24-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Scout24
70.02 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 anlässlich einer kürzlich veröffentlichten Studie des Internetportal-Betreibers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Ergebnisse mit Blick auf das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Einfamilienhäusern in Deutschland untermauerten einmal mehr die Rolle von Scout24 als glaubwürdiger Marktgestalter, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte selbst in Zeiten, in denen der Immobilienmarkt unter Druck stehe.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.3 Prozent auf 74.40 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 20.97 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74’610 Scout24-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 11.6 Prozent abwärts. Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Scout24
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15:10 Scout24 Outperform Bernstein Research
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10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
07.08.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
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Long 12’641.51 8.92 S6OBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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