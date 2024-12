Bernstein Research: Outperform für Infineon-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Sara Russo zählt die Münchner in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Halbleiterbranche neben BE Semiconductor zu den Favoriten. Der exakte Verlauf der Erholung sei zwar unklar, die Wachstumsaussichten blieben allerdings glänzend.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:13 Uhr bei 33.01 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 9.06 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 125’113 Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 11.7 Prozent nach unten. Die Infineon-Bilanz für Q1 2025 wird am 04.02.2025 erwartet.

