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Bewertung im Fokus 06.07.2026 15:52:45

Bernstein Research: Outperform für BASF-Aktie

Bernstein Research: Outperform für BASF-Aktie

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die BASF-Aktie aus.

BASF
43.74 CHF -0.58%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Gesprächen mit dem Chemiekonzern anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Unternehmenskommunikation rund um die Resultate des Agrarchemie- und Pharmakonzerns sei positiv gewesen, schrieb James Hooper in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Ausblick für das dritte Quartal erscheine solide, was laut Hooper auf eine baldige Anhebung der Unternehmensprognose für 2026 hindeute. Allerdings könnte die Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage dazu führen , dass BASF die Prognose konservativer anhebe, als es die Analysten im Schnitt erwarten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BASF-Aktie wies um 15:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 47.56 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 28.27 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 531’097 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 11.6 Prozent. Am 29.07.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 10:23 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: BASF SE
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