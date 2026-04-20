BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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20.04.2026 11:04:44
Bernstein Research: Outperform für BASF-Aktie
Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die BASF-Aktie aus.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Strasse von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen. Hooper nennt hier explizit BASF und die nun nicht mehr negativ eingestuften Arkema.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:48 Uhr um 0.5 Prozent auf 52.50 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16.19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 364’681 BASF-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die BASF-Aktie um 18.2 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 30.04.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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