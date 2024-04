Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Die Frachtmärkte erholten sich weiter, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die weltweiten Exportvolumina seien jüngst den zweiten Monat in Folge gestiegen. Europa schlage sich nach wie vor am schlechtesten und die Schwellenländer am besten. Die Aktien der DHL Group seien derweil von hohen Renditen auf den Free Cashflow unterstützt.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14:06 Uhr verlor das Papier 0.2 Prozent auf 38.95 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 19.38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 759’998 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2024 um 13.2 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren.

