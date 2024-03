Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group nach Quartalszahlen von 48,00 auf 46,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Hauptursache dafür sehe er die europäischen Nachfragetrends im Expressgeschäft, die unter anderem eine anhaltende Nachfrageschwäche verursachten. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025.

Aktienbewertung im Detail: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 08:34 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 38.42 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 21.03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 1’615 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 büsste die Aktie um 14.3 Prozent ein. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2024 / 23:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:00 / UTC



