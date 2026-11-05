Bernstein Research: Market-Perform-Note für Deutsche Telekom-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:42 Uhr um 2.4 Prozent auf 26.13 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7.54 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3’843’292 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 2.5 Prozent nach. Voraussichtlich am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.