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Papier unter der Lupe 23.06.2026 11:34:44

Bernstein Research gibt RWE-Aktie Market-Perform

Bernstein Research gibt RWE-Aktie Market-Perform

Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran hat eine gründliche Analyse des RWE-Papiers durchgeführt.

RWE
50.40 CHF -2.29%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Übernahme weiterer 35 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber Amprion komme den Energiekonzern mit 3,6 Milliarden Euro weniger günstig als zuvor kommuniziert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer Einschätzung vom Montagabend. Der bezahlte Aufschlag lasse die Aussichten für die bereits uninspirierenden Erträge in Deutschland noch mittelmässiger erscheinen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:17 Uhr mit Abschlägen von 0.5 Prozent bei 55.34 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3.00 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1’081’824 RWE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 24.7 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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