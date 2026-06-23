RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Papier unter der Lupe
|
23.06.2026 11:34:44
Bernstein Research gibt RWE-Aktie Market-Perform
Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran hat eine gründliche Analyse des RWE-Papiers durchgeführt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Übernahme weiterer 35 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber Amprion komme den Energiekonzern mit 3,6 Milliarden Euro weniger günstig als zuvor kommuniziert, schrieb Deepa Venkateswaran in einer Einschätzung vom Montagabend. Der bezahlte Aufschlag lasse die Aussichten für die bereits uninspirierenden Erträge in Deutschland noch mittelmässiger erscheinen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:17 Uhr mit Abschlägen von 0.5 Prozent bei 55.34 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3.00 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1’081’824 RWE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 24.7 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen
Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.Weiterlesen!