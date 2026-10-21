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Investment-Tipp 21.10.2026 15:07:44

Bernstein Research gibt ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Market-Perform

Bernstein Research gibt ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Market-Perform

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie, der das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier näher betrachtet hat.

ABB
68.72 CHF -4.12%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und operative Marge hätten aber nicht ganz gehalten, was das Auftragswachstum versprochen habe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 14:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.7 Prozent auf 71.46 CHF. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11.95 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1’081’122 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 22.5 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 28.01.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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