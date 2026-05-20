Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.05.2026 11:52:44
Bernstein Research beurteilt Siemens-Aktie mit Outperform
Siemens-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. In der nächsten Phase des KI-Geschäfts könnte sich der Schwerpunkt von KI-Investitionen hin zu Physischer KI verschieben, vom Bau von KI-Fabriken hin zu Fabriken, die mit KI betrieben würden, schrieb Alasdair Leslie in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Siemens dürfte hier gut aufgestellt sein. Der Konzern werde zurzeit mit einem 20-prozentigen Bewertungsabschlag auf die Konkurrenz gehandelt wegen Portfolio-Komplexität und Software-Sorgen. In der Abspaltung von Healthineers im Februar 2027 und der Anerkennung von Siemens als führender Konzern im Bereich industrieller KI sieht der Analyst aber zwei Treiber für eine Neubewertung.
Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:36 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.6 Prozent auf 260.80 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15.03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 148’751 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 11.4 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens am 06.08.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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