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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Bewertung im Fokus 20.05.2026 11:52:44

Bernstein Research beurteilt Siemens-Aktie mit Outperform

Bernstein Research beurteilt Siemens-Aktie mit Outperform

Siemens-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Siemens
239.29 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. In der nächsten Phase des KI-Geschäfts könnte sich der Schwerpunkt von KI-Investitionen hin zu Physischer KI verschieben, vom Bau von KI-Fabriken hin zu Fabriken, die mit KI betrieben würden, schrieb Alasdair Leslie in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Siemens dürfte hier gut aufgestellt sein. Der Konzern werde zurzeit mit einem 20-prozentigen Bewertungsabschlag auf die Konkurrenz gehandelt wegen Portfolio-Komplexität und Software-Sorgen. In der Abspaltung von Healthineers im Februar 2027 und der Anerkennung von Siemens als führender Konzern im Bereich industrieller KI sieht der Analyst aber zwei Treiber für eine Neubewertung.

Aktienauswertung: Die Siemens-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:36 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.6 Prozent auf 260.80 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15.03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 148’751 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 11.4 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 04:55 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com,iStockphoto
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11:05 Siemens Outperform Bernstein Research
18.05.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
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14.05.26 Siemens Buy UBS AG
14.05.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
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Short 14’081.89 13.92 S3JB1U
Short 14’607.46 8.97 SY0BOU
SMI-Kurs: 13’319.44 20.05.2026 11:46:39
Long 12’735.71 19.37 BSUBWU
Long 12’450.27 13.78 S17B5U
Long 11’881.74 8.91 SSKBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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