Bernstein Research beurteilt RWE-Aktie mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Deepa Venkateswaran glaubt nicht, dass ein Kauf von Uniper der Bilanz von RWE förderlich wäre. Dies schrieb sie am Donnerstag anlässlich des von der Bundesregierung angestossenen Prozesses zur Privatisierung von Uniper. Die Analystin wäre sehr überrascht, wenn RWE mit einem Gebot für sämtliche Uniper-Bereiche fortfahren würde. Das Wasserkraft-Geschäft von Uniper in Deutschland könnte zwar von Interesse sein für RWE, der Rest des Uniper-Portfolios sei aber strategisch wenig sinnvoll.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 09:37 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.4 Prozent auf 54.38 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 4.82 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 66’556 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 22.5 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.