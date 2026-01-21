Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Eine abnehmende Immigration in den USA im Verbund mit einer sinkenden Fertilität dürfte die Alterung in dem Land verstärken, schrieb das Analystenteam um Nadine Sarwat in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Für den Konsum bedeute dies eine sinkende Nachfrage. Die Anbieter von Sportbekleidung wie Adidas und Nike seien davon aber voraussichtlich weniger stark betroffen als die Bekleidungsbranche generell.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:03 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.3 Prozent auf 152.50 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 77.05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87’126 adidas-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 9.8 Prozent nach unten. Experten erwarten, dass adidas am 11.03.2026 die Q4 2025-Bilanz vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

