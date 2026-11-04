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04.11.2026 10:37:44
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Scout24-Aktie
Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der Scout24-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe leicht über den Erwartungen gelegen und der Internetportal-Betreiber gehe nun davon aus, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Annick Maas in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das sei zwar vom Markt bereits erwartet worden, für die Stimmung dürfte es aber dennoch positiv sein.
Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Scout24 konnte um 10:20 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4.6 Prozent auf 89.45 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 0.61 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57’595 Scout24-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 6.3 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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