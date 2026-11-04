Bernstein Research bescheinigt Outperform für Scout24-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe leicht über den Erwartungen gelegen und der Internetportal-Betreiber gehe nun davon aus, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Annick Maas in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das sei zwar vom Markt bereits erwartet worden, für die Stimmung dürfte es aber dennoch positiv sein.

Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Scout24 konnte um 10:20 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4.6 Prozent auf 89.45 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 0.61 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57’595 Scout24-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 6.3 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.