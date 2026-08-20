Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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20.08.2026 12:19:44
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Richemont-Aktie
Richemont-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Luca Solca genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag aktuelle Schweizer Uhr-Exportdaten aus. Dabei hätten schwungvolle US-Ausfuhren die China-Schwäche aufgefangen. Allerdings bestünden in der Luxus-Branche weiterhin konjunkturelle Risiken. Höhere Ölpreise, Inflationsdruck und die Gefahr neuer Zollstörungen könnten einer nur langsame und schleppende Erholung nach wie vor gefährden.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 12:02 Uhr fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0.7 Prozent auf 184.10 CHF ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 30.36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101’520 Richemont-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 7.0 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2027 wird für den 13.11.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:53 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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