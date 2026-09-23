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Aktienanalyse 23.09.2026 16:37:44

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Bernstein Research.

Mercedes-Benz Group
39.54 CHF -2.99%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:21 Uhr 3.1 Prozent im Minus bei 42.11 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 32.99 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1’448’644 Stück. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 25.0 Prozent. Am 28.10.2026 werden die Kennzahlen für Q3 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com
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