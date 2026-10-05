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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Experten-Einschätzung 05.10.2026 11:34:47

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Bernstein Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

DHL Group
52.58 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Alex Irving sieht mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum dritten Quartal eine gute Nachfrage in der europäischen Logistikbranche. Der Welthandel halte sich erstaunlich robust, trotz weiterhin hoher Energiepreise, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die DHL dürfte mit ihrem Express-Geschäft von der starken Nachfrage profitieren. Der wahrscheinlichste Kandidat für eine Anhebung der Jahresprognosen sei aber Maersk angesichts hoher Frachtraten.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktie notierte um 11:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.6 Prozent auf 56.38 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 16.64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 159’885 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 25.8 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 04:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: AIF
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