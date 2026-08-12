Berner Kantonalbank Aktie 969160 / CH0009691608
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12.08.2026 07:51:12
Berner Kantonalbank legt beim Gewinn deutlich zu
Berner KantonalbankDie Berner Kantonalbank hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Rückenwind kam vor allem aus dem Kommissionsgeschäft, während das Zinsgeschäft unter Druck blieb.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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