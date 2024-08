Berner Gebäudeversicherung rechnet mit Schäden in Millionenhöhe

Bern (awp/sda) - Die Berner Gebäudeversicherung GVB rechnet nach dem schweren Unwetter vom 12. August im Berner Oberland mit Unwetterschäden von 25 bis 30 Millionen Franken. Sie hat bereits rund 200 Schadensmeldungen erhalten, wie sie am Dienstag mitteilte.

Die GVB erwartet insgesamt rund 1000 Schadensmeldungen, schrieb sie in einer Mitteilung. Besonders betroffen vom Unwetter im Berner Oberland seien die Gemeinden Brienz, Leissigen, Unterseen und Interlaken.

Im Umfeld des Mühlebachs in Brienz erwartet die GVB nach einer ersten Einschätzung die grössten Schäden. Aktuell sei dort die Zugänglichkeit zu den beschädigten Gebäuden aber noch eingeschränkt.

Am Montagabend zog ein schweres Gewitter über das Berner Oberland. In Brienzer Ortsteil Aenderdorf türmten sich am Dienstag die Schuttmassen teilweise meterhoch. Tote oder Schwerverletzte gab es keine.