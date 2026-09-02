Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
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02.09.2026 12:54:36
Berner Ex-Regierungsrat Ammann wird neuer SNB-Bankratspräsident
Der frühere Berner Regierungsrat Christoph Ammann ist vom Bundesrat zum neuen Präsidenten des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt worden.
Die frühere Bündner Regierungsrätin erreicht Ende April des kommenden Jahres die maximale Amtsdauer und tritt deshalb zu diesem Zeitpunkt zurück, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Janom Steiner ist seit 2015 Mitglied des Bankrats.
Ihr Nachfolger Ammann gehört diesem Gremium seit 2019 an und stand bis Ende Mai dieses Jahres der bernischen Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion vor. Das SP-Mitglied war bisher Vizepräsident des SNB-Bankrats.
Zum neuen Mitglied des Bankrats und gleich auch zum Nachfolger von Ammann im Vizepräsidium ernannte der Bundesrat den St. Galler Finanzdirektor Marc Mächler. Alle Entscheide gelten für den Rest der laufenden Amtsperiode, welche von 2024 bis 2028 dauert.
Der SNB-Bankrat setzt sich aus elf Mitgliedern zusammen, die für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden. Sechs Mitglieder sind vom Bundesrat, fünf von der Generalversammlung der Aktionäre zu wählen. Der Bankrat übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung der SNB aus.
Bern (awp/sda)
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