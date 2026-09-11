Bermaz Auto Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bermaz Auto Bhd Registered hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.04 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 MYR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 553.1 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bermaz Auto Bhd Registered einen Umsatz von 491.3 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch