|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nach Bieterschlacht
|
28.08.2025 06:28:00
Berlusconi-Familie dank PPF bei ProSiebenSat.1 vor Mehrheit - Aktie tiefer
Die Berlusconi-Familie steht vor der Mehrheit beim deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1.
PPF hatte den ProSiebenSat.1-Aktionären ebenfalls eine Übernahmeofferte gemacht, diese aber im Gegensatz zum Berlusconi-Konzern zuletzt nicht mehr erhöht. Mit dem Ablauf der ersten Frist hatte MFE die angestrebte Aktienmehrheit an ProSiebenSat.1 zwar verfehlt. Allerdings dürfen Aktionäre wie PPF ihre Anteile noch bis 1. September MFE andienen. PPF will nun auch seine verbliebenen Finanzinstrumente aus seinem eigenen Übernahmevorhaben abwickeln.
Media for Europe gehört den Kindern des 2023 gestorbenen früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi. Der Konzern will eine europäische Sendergruppe aufbauen. Kartellrechtlich gibt es keine Hürden für das Geschäft. Die Übernahme wurde bereits 2023 der Europäischen Kommission sowie 2024 der Bundeswettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Damals hatten die Berlusconis die Grenze von 25 Prozent überschritten.
Die ProSiebenSat.1-Aktie notiert im Tradegate-Handel zeitweise 1,36Prozent tiefer bei 7,96 Euro.
/stw/he
NIKOSIA (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
|
26.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
26.08.25
|XETRA-Handel So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)