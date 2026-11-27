BERLIN (awp international) - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben die Linie U5 komplett auf neue Züge umgestellt. Die vorerst letzten Wagen der Baureihe J für diese Linie seien vor wenigen Tagen geliefert und in Betrieb genommen worden, teilte die BVG mit.

Damit seien nun 164 neue Wagen der neuen Baureihe auf der Linie U5 unterwegs. Wenige ältere Züge blieben als Reserve.

U9 soll folgen

Als Nächstes soll der Hochlauf auf der U9 starten. Seit Anfang Oktober seien hier schon zwei Züge mit insgesamt zwölf Wagen der neuen Baureihe unterwegs. Bis zum Jahresende sollen es bis zu 30 neue Wagen sein. Im Laufe des kommenden Jahres sollen sie auch auf der U6 zum Einsatz kommen.

"Die Neuwagenflotte wächst, und sie wächst schneller als angekündigt", sagte BVG-Vorstandsvorsitzender Henrik Falk. Auf der U5 und der U9 seien schon mehr neue Wagen unterwegs, als bis zum Jahresende vorgenommen.

Flottenverjüngung war überfällig

Insgesamt hat die BVG 344 Wagen der Baureihe J beim Hersteller Stadler bestellt. Weitere 166 sind bereits vom Aufsichtsrat beschlossen und sollen nach Abschluss der laufenden Bestellung ausgeliefert werden.

Gemeinsam mit den Zügen der Schwester-Baureihe JK für die Linien U1 bis U4 sollen sie die überalterte U-Bahnflotte der BVG verjüngen und den Betrieb stabilisieren. Die Neufahrzeuge werden dringend gebraucht. Die Zuverlässigkeit war in den vergangenen Jahren wegen des hohen Wartungsaufwands für die alten Züge stark eingebrochen./cab/DP/zb