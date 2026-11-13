Berli Jucker präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Berli Jucker hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berli Jucker in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.33 Milliarden USD im Vergleich zu 1.15 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch