Berli Jucker hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Berli Jucker lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.45 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.160 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44.10 Milliarden THB – ein Plus von 19.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berli Jucker 37.02 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch