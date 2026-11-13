Berli Jucker hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Berli Jucker lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.45 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.160 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44.10 Milliarden THB – ein Plus von 19.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berli Jucker 37.02 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch