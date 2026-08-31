Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagabend mit Einbussen

Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 755'809,97 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 753'859,23 USD. Bei 757'000,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 44 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Bei 806'102,81 USD markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 698'027,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'247,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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