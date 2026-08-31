Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagnachmittag im Minus

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 756'680,25 USD. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 756'658,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 757'000,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 6 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 6,53 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 698'027,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,75 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,04 Prozent gesteigert.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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