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30.10.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Freitagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 818'868,07 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 818'868,07 USD. Bei 821'587,00 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 821'587,00 USD. Bisher wurden via New York 12 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 824'765,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 0,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 17,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17'868,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent auf 101.81 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'507,91 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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