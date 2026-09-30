Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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30.09.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 750'372,01 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Berkshire Hathaway-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 750'372,01 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 749'000,00 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 750'151,00 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19 Stück gehandelt.
Bei 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,43 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 6,98 Prozent sinken.
Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 08.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 101.81 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD umsetzen können.
Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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